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Суспільна думка
Політика / Події
01 серпня 2023, 21:34

Порушен повітряний кордон Польщі двома білоруськими гелікоптерами Мі-8 та Мі-24

Вдень мешканці польського села Біловежа почали публікувати фото вертольотів поряд з їх населеним пунктом. Міністерство оборони Польщі спершу заперечило цю інформацію, пославшись, що їх радіолокаційні системи не фіксували порушення повітряного простору.

Згодом, Міністерство оборони все ж визнало факт порушення. За їх словами білоруси проводять поряд з кордоном навчання, у ході яких два гелікоптери помилково залетіли вглиб повітряного простору Польщі на 3 кілометра, після чого повернули назад. Радари їх не фіксували через низьку висоту.

Білоруси ніяк не коментують інцидент. Тимчасово повіреного у справах білорусі буде викликано до МЗС Польщі для пояснення інциденту.

Міністр оборони Маріуш Блащак закликав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, у тому числі бойові вертольоти.

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