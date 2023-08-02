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Суспільна думка
Кримінал / Суспільство / Події
02 серпня 2023, 21:42

У Куп'янському районі Харківської області підірвався трактор: є постраждалі

У Куп'янському районі Харківської області трактор підірвався на невідомому вибуховому пристрої, що призвело до поранень двох осіб. Інцидент був зафіксований поліцією Харківської області, яка вже проводить розслідування.

Згідно з даними поліції Харківської області у Telegram, трактор підірвався біля села Потихонове Куп'янського району на невідомому вибуховому пристрої. У результаті цієї події - дві людини, 58-річний чоловік і 51-річна жінка, отримали поранення і були доставлені до лікарні.

Відразу після отримання інформації про інцидент, на місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які почали з'ясовувати обставини події.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів повідомляти про це відповідні служби за номерами телефонів "101", "102" або "112".

Джерело: "Поліція Харківської області"
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