Ще один ордер на арешт путіна може бути виписаний Міжнародним кримінальним судом

03 серпня 2023, 14:07

Нещодавно путін сам визнав свій зв'язок з пвк "вагнер", заявивши, що москва офіційно фінансувала найманців.

Міжнародний кримінальний суд може видати нові ордери на арешт президента росії володимира путіна за злочини "групи вагнера", повідомляє "Голос Америки" з посиланням на опитаних експертів.

"Після спроби заколоту керівника найманців "групи вагнера" президент росії володимир путін визнав, що група бойовиків повністю фінансувалась із російського бюджету. Ця заява відкриває нові можливості для прокурорів Міжнародного кримінального суду розслідувати масові воєнні злочини бойовиків "вагнера" та проводити прямий зв’язок між цими злочинами та керівництвом росії, включно з путіним", - йдеться у статті.

Так, за словами голови МКС Пьотра Гофманського, нові ордери на арешт залежать у першу чергу від дій прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Він може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", – говорить Гофманський.

Однією зі справ, які могли б призвести до подібних розслідувань та потенційно – нових ордерів на арешт путіна, є справа воєнних злочинів так званої приватної військової компанії Вагнера.

При цьому експерти зазначають, що важко довести зв’язок "групи вагнера" з органами влади на росії через "двозначність" організації.

Та нещодавно один вагомий доказ прямих зв’язків російської влади із бойовиками "групи вагнера" надав сам путін. Він визнав, що москва з травня 2022 року по травень 2023 року "повністю фінансувала" найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету.

На думку експертів з міжнародного права, ця заява зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні бойовиками "вагнера".

Експерти також зазначають, що фінансування саме по собі може бути недостатнім доказом, щоб притягнути когось до відповідальності за міжнародний злочин, - путіну вже не вдасться заперечувати свій "достатній контроль" найманців.