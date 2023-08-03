Російського «опозиціоера» Навального засудив ще до 19 років колонії особливого режиму

04 серпня 2023, 18:51

Російського «опозиційного» політика Олексія Навального московський міськсуд засудив ще до 19 років колонії особливого режиму за шістьма статтями про «екстремізм».

Наразі політик уже відбуває покарання - його раніше засудили до 9 років за шахрайство. Про це повідомляє команда Навального у Telegram.

Засідання пройшло у колонії суворого режиму у Володимирській області, де політик відбуває дев'ятирічний термін у справі про шахрайство. Судилище визнало екстремістським, заснований Навальним «Фонд боротьби з корупцією - ФБК» та регіональні штаби прихильників політика.

Навального також визнали винним і за іншими статтями Кримінального кодексу. Зокрема, про публічні заклики до екстремізму, реабілітацію нацизму, залучення неповнолітніх до вчинення дій, небезпечних для життя, створення некомерційної організації, яка зазіхає на права громадян, а також фінансування екстремізму.

Як пише "Радіо Свобода", особливий режим означає, що політик утримуватиметься в особливо суворих умовах, схожих на ті, у яких перебувають засуджені до довічного ув'язнення. У тих, що знаходяться на особливому режимі, обмежені листування та побачення. У випадку, якщо Навальному призначать суворі умови особливого режиму, він матиме право лише на одне тривале побачення на рік.

Навального затримали 2021 року одразу після того, як він повернувся на росію з Німеччини, де лікувався після отруєння нервово-паралітичною речовиною. У лютому 2021-го Навального засудили до 3,5 року ув'язнення у справі "Ів Роше" через те, що він із братом Олегом нібито переконав компанію "Ів Роше" укласти невигідну угоду. А у березні 2022 року Навального засудили ще до 9 років колонії у справі про шахрайство та неповагу до суду.