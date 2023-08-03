Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
04 серпня 2023, 18:51

Російського «опозиціоера» Навального засудив ще до 19 років колонії особливого режиму

Російського «опозиційного» політика Олексія Навального московський міськсуд засудив ще до 19 років колонії особливого режиму за шістьма статтями про «екстремізм».

Наразі політик уже відбуває покарання - його раніше засудили до 9 років за шахрайство. Про це повідомляє команда Навального у Telegram.

Засідання пройшло у колонії суворого режиму у Володимирській області, де політик відбуває дев'ятирічний термін у справі про шахрайство. Судилище визнало екстремістським, заснований Навальним «Фонд боротьби з корупцією - ФБК» та регіональні штаби прихильників політика.

Навального також визнали винним і за іншими статтями Кримінального кодексу. Зокрема, про публічні заклики до екстремізму, реабілітацію нацизму, залучення неповнолітніх до вчинення дій, небезпечних для життя, створення некомерційної організації, яка зазіхає на права громадян, а також фінансування екстремізму.

Як пише "Радіо Свобода", особливий режим означає, що політик утримуватиметься в особливо суворих умовах, схожих на ті, у яких перебувають засуджені до довічного ув'язнення. У тих, що знаходяться на особливому режимі, обмежені листування та побачення. У випадку, якщо Навальному призначать суворі умови особливого режиму, він матиме право лише на одне тривале побачення на рік.

Навального затримали 2021 року одразу після того, як він повернувся на росію з Німеччини, де лікувався після отруєння нервово-паралітичною речовиною. У лютому 2021-го Навального засудили до 3,5 року ув'язнення у справі "Ів Роше" через те, що він із братом Олегом нібито переконав компанію "Ів Роше" укласти невигідну угоду. А у березні 2022 року Навального засудили ще до 9 років колонії у справі про шахрайство та неповагу до суду.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: