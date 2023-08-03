МАГАТЕ повідомили, що не виявили мін чи вибухових речовин на тих ділянках, які перевірили

04 серпня 2023, 20:46

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що співробітники агентства не виявили мін чи вибухових речовин на дахах будівель реакторів 3-го та 4-го енергоблоків, а також у машзалах Запорізької атомної електростанції. Він зазначив, що фахівці отримали безперешкодний доступ до цих об'єктів та добре оглянули їх.

"Група МАГАТЕ продовжить свої запити на відвідування дахів решти 4-х енергоблоків ЗАЕС", - додав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ також наголосив на важливості надання експертам своєчасного доступу на всі території ЗАЕС для контролю за повним дотриманням основних принципів захисту найбільшої в Європі атомної електростанції під час війни в Україні. За його словами, на дахах будівель реакторів 3-го та 4-го енергоблоків, а також у машзалах Запорізької АЕС, експерти не виявили небезпечних предметів.

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що російські силовики додатково замінували ЗАЕС та помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Служба безпеки України та розвідка повідомили його про плани російської сторони влаштувати теракт на станції з викидом радіації.