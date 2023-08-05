У Саудівській Аравії розпочався мирний саміт щодо України

05 серпня 2023, 16:48

За даними інформації від Al Arabiya, в Саудівській Аравії розпочалися мирні переговори щодо України.

Дводенний саміт у місті Джидда є частиною дипломатичної ініціативи України, яка спрямована на залучення підтримки від країн Півдня, які не бажають брати участь у конфлікті, а не лише від основних західних прихильників.

Метою зустрічі є узгодження ключових принципів припинення війни росії проти України. Саміт збирає учасників з приблизно 40 країн, включаючи радників з національної безпеки та інших високопоставлених чиновників.

Варто відзначити, що росія не приймає участь у форумі, проте Кремль висловив намір уважно спостерігати за його перебігом.

У Джідді присутні представники з понад 40 країн, включаючи такі великі держави, як США, Канада, Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет та Мексика. Крім того, Китай також приєднався до переговорів у Саудівській Аравії.

Офіс президента раніше визначив головну мету зустрічі як розробку "формули миру" для України.