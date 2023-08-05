На Джарилгачі еко-катастрофа: п'ятий день горить найцінніша ділянка заповідника

05 серпня 2023, 17:07

Згідно з повідомленням Української Природоохоронної групи, протягом п'яти днів горить найцінніша степова ділянка в Національному природному парку на острові Джарілгач, яка перебуває у окупації з перших днів повномасштабного вторгнення росії.

Ця територія є зоною абсолютної заповідності, де обмежено навіть відвідування людьми, і зосереджена основна частина степових екосистем острова та популяції рідкісних степових тварин.

Зазначається, що ця ділянка має охоронний статус заказника з 1974 року і пожежа, яка не припиняється, може призвести до колосальних втрат біорізноманіття острова.

Природний парк «Джарілгацький», який раніше перебував під українською юрисдикцією, росіяни у лютому перереєстрували за своїм законодавством. У документах зазначено, що основним видом діяльності парку є «полювання, вилов та відстріл диких тварин».

Окупаційна адміністрація, яка тепер контролює парк, планує полювати на його території, що раніше було заборонено за українським законодавством. Хоча в парку немає червонокнижних тварин, - там були червонокнижні рослини, і спеціальна зона особливого захисту, де знаходилися рідкісні рослини на площі приблизно 800 гектарів.