05 серпня 2023, 17:38

«Подія, яку десяток років тому годі було й уявити, — Тризуб вже на території Музею історії України у Другій Світовій війні.

Зовсім скоро символ України розміром 4,5х7,5 метрів займе своє місце на щиті монументу ‘Батьківщина-мати’.

Створюємо нову сторінку історії разом» - повідомили в Мінкульті на офіційній сторінці у Facebook, 5 серпня 2023 року.

Компанія "Основа" здійснює роботи з заміни радянського герба на український тризуб на монументі «Батьківщині-матері». Ця компанія відома своїми численними проєктами, серед яких будівництво "Блокбастер-молла", готелю "Редіссон Блу", реконструкція НСК "Олімпійський" та ТРЦ "Гуллівер" у Києві, а також берегоукріплювальними роботами на Одещині та в Криму.

Компанія "Основа" також виконує будівництво «Музею Голодомору» в Києві та вже отримала значну суму коштів за цим проєктом. Згідно з інформацією, Верховна Рада виділила додаткові кошти на будівництво другої черги музею, що викликало певний резонанс у суспільстві.

Варто зазначити, що у 2021 році "Основа" отримала фінансування для проєкту музею «Революції Гідності», але наразі немає інформації про стан виконання цього проєкту.