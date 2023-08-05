Уряд Польщі може закрити кордони з Білоруссю через «вагнерівців

05 серпня 2023, 18:22

Уряд Польщі розглядає можливість повного закриття польсько-білоруського кордону в зв'язку з ризиком залучення "вагнерівців". Про це заявив заступник глави МЗС Павел Яблонський Павел Яблонський у інтерв'ю CNN.

"Ми розглядаємо будь-які кроки, необхідні для захисту нашої території та громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону", - зазначив він.

Проте Польща розглядає закриття кордону як крайній захід, який хоче уникнути. Якщо загроза атак і дестабілізації буде продовжуватися, – у Варшави не буде іншого виходу.

Заступник глави МЗС наголосив на реальності загрози з боку Білорусі, оскільки найманці пвк "вагнер" вже намагалися проникнути на територію Польщі.

"Ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні, можливо, нових спроб порушення нашого повітряного простору. Вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться", - додав Яблонський.

У вівторок, 1 серпня, два вертольоти Білорусі порушили кордони Польщі під час навчань, що створило серйозні обурення. У відповідь на цю ситуацію, міністр оборони Маріуш Блащак наказав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові бойові сили та засоби, включаючи бойові гелікоптери.