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Суспільна думка
Політика
05 серпня 2023, 13:04

Скоро почнуть навчання на винищувачах F-16 вісім пілотів з України

Згідно з повідомленням від Politico, вісім українських пілотів, які володіють англійською мовою, скоро почнуть навчання на винищувачах F-16.

Ще 20 пілотів з України перед початком тренувань на F-16 пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії.

Видання вказує, що загалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 пілоти, що забезпечує наявність достатньої кількості пілотів для утворення двох ескадриль.

Співпраця в коаліції з 11 країн НАТО дозволить українським пілотам вивчити керування американським військовим літаком, а більша частина навчань - відбудеться в Данії та Румунії.

Наразі, дати навчання не розголошуються. Важливо зазначити, що адміністрація США чекає на остаточний план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 від європейських партнерів, щоб сертифікувати передання необхідного для цього обладнання.

Джерело: "Politico"
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