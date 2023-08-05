Скоро почнуть навчання на винищувачах F-16 вісім пілотів з України

05 серпня 2023, 13:04

Згідно з повідомленням від Politico, вісім українських пілотів, які володіють англійською мовою, скоро почнуть навчання на винищувачах F-16.

Ще 20 пілотів з України перед початком тренувань на F-16 пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії.

Видання вказує, що загалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 пілоти, що забезпечує наявність достатньої кількості пілотів для утворення двох ескадриль.

Співпраця в коаліції з 11 країн НАТО дозволить українським пілотам вивчити керування американським військовим літаком, а більша частина навчань - відбудеться в Данії та Румунії.

Наразі, дати навчання не розголошуються. Важливо зазначити, що адміністрація США чекає на остаточний план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 від європейських партнерів, щоб сертифікувати передання необхідного для цього обладнання.