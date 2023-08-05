Ворог обстріляв Велетенське на Херсонщині: є поранені

05 серпня 2023, 13:57

Сьогодні, 5 серпня, сталася нова атака російських військ на село Велетенське Херсонського району, в результаті якої один мирний житель отримав поранення. Херсонська обласна прокуратура повідомила про цей інцидент у своєму каналі в Telegram.

"Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину, страждають мирні мешканці. За процесуального керівництва Бериславської та Олешківської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили з прокуратури.

Згідно з отриманою інформацією, обстріл села Велетенське стався близько 09:19, коли окупанти вели артилерійський обстріл. Внаслідок цього, - один чоловік отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Також, в результаті атаки, пошкоджено приватні будинки.

Крім того, вчора, 4 серпня, близько 23:00, ворог знову обстріляв село Одрадокам'янка Бериславського району за допомогою керованих авіабомб. У результаті цього - двоє місцевих жителів отримали травми.

Правоохоронні органи, у тому числі прокуратура, намагаються документувати всі можливі воєнні злочини, вчинені представниками російських збройних сил.