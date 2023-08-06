Ердоган та Уряд Туреччини обговорять «Зернову угоду» та можливий візит путіна

07 серпня 2023, 13:43

У понеділок, 7 серпня, уряд Туреччини планує провести важливе засідання, на якому розглянуть ряд актуальних питань. Зокрема, порядок денний включає обговорення зернової ініціативи та останніх подій у війні між росією та Україною, а також можливий візит російського лідера володимира путіна до кінця місяця. Про це повідомляє видання Hürriyet.

«На засіданні планується обговорити розвиток російсько-українського конфлікту, дипломатичні ініціативи Туреччини для досягнення миру, а також ситуацію щодо Чорноморської зернової ініціативи, з якої росія односторонньо вийшла. У цьому контексті також буде обговорено стратегічні дії Туреччини для відновлення роботи 'зернового коридору'», - повідомили джерела.

Засідання також передбачає розгляд питання можливого візиту володимира путіна наприкінці серпня.

Окрім того, на порядку денному зустрічі турецького уряду передбачено обговорення питань, пов'язаних з членством Швеції в НАТО, відносинами між Туреччиною та Європейським Союзом, а також аспектами регіональної та двосторонньої дипломатії.

Не обійдуться без уваги економічна ситуація в країні, боротьба з інфляцією, залучення іноземних інвестицій, відновлення після землетрусів, а також питання боротьби з тероризмом і нелегальною міграцією.

Розпочнеться засідання о 15:00 і пройде в президентському палаці в Анкарі.