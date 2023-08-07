Олексій Середа здобув срібну нагороду у Суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду у Берліні

08 серпня 2023, 17:09

🔥 Олексій Середа – срібний призер Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду 🏆🥈

📍 У Берліні завершився Суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду. Луганську область представили три спортсмени.

⬇️ Маємо такі результати :

✅ Олексій Середа набрав 480.45 бали у стрибках з вишки та здобув срібну нагороду, чим вчергове підтвердив свій високий клас 💪 Олексій поступився лише представнику Китаю, 4-разовому чемпіону світу Яну Хао.

✅ Олексій Середа та Кірілл Болюх (м.Київ) посіли 4 місце у синхронних стрибках з вишки з результатом 401.70 бали. Спортсмени були близьким до медалі програвши трохи менше 9 балів.

✅ Соф'я Есман та Ксенія Байло (м.Київ) посіли 6 місце у синхронних стрибках з вишки з результатом 259.44 бали.

✅ Олег Колодій та Данило Коновалов (Миколаївська область) посіли 8 місце у синхронних стрибках з 3 метрового трампліну з результатом 350.16 бали.

Вітаємо спортсменів та тренерів! Пишаємося! 💐👏