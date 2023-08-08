Колишній мер Рахова втік з країни – Віктора Медвідя тепер шукає поліція

09 серпня 2023, 16:41

Органи правопорядку вивчають законність виїзду з країни колишнього міського голови Рахова Віктора Медвідя. Про це повідомили представники пресслужби Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

За отриманою інформацією, встановлено, що відомий урядовець використав своє посадове становище з метою покинути межі України. Він вирушив до сусідньої Румунії під прикриттям офіційного відрядження. Передбачалося, що ця подорож триватиме лише три дні. Однак, на сьогоднішній день фігурант справи не повернувся на батьківщину. Правоохоронні органи кваліфікували його дії за статтею 332 частини 3 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного перетину державного кордону.

Поліцейські також зазначили, що Віктор Медвідь перебуває в розшуку за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4 статті 191 та 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Його підозрюють у незаконному заволодінні майном шляхом зловживання посадовим становищем та фальсифікації офіційних документів.