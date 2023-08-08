В Кропивницькому затримали депутата міськради: підозра у рекетирстві

09 серпня 2023, 17:11

В Кропивницькому було здійснено затримання депутата міської ради, якому висунуто підозру у скоєнні рекету. За даними, отриманими 9 серпня від СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, - правоохоронці успішно виконали цю операцію.

Наразі відомо, що депутата було затримано в його власному офісі в момент передачі другої частини "данини", яку він незаконно вимагав від підприємця.

"Під його наглядом, криміналітет вимагав від підприємця приблизно 92 тисячі доларів США. Ці кошти були вимушеними виплатами, пов'язаними з неіснуючим «боргом» перед головним фігурантом злочинної групи", - стверджують представники СБУ.

В ході вимагань «боргу», депутат наносив підприємцю фізичні ушкодження. Також зафіксовано, що за несплату «боргу» нараховувалися додаткові відсотки.

«Через неможливість здійснити такі платежі, потерпілий змушений був продати нерухоме та рухоме майно, яке належало його родичам, включаючи земельні ділянки та комерційні об'єкти», - зазначають представники національної поліції.

Під час проведення обшуків в резиденціях та робочих приміщеннях депутата, правоохоронці виявили велику кількість готівки, цінних речей, зброї та майна підприємця.

Зазначено, що депутату та його спільнику оголошено про підозру у вчиненні рекету. 9 серпня у них має відбутися засідання з визначенням запобіжних заходів у Києві. Обвинувачення планується подати заяву про арешт обох підозрюваних без права на внесення застави.