На реконструкції алеї на Андріївському узвозі вкрали, щонайменше, 1,4 млн гривень

09 серпня 2023, 17:28

Правоохоронці повідомили про підозру віце-директору комунального підприємства, який, за даними слідства, спричинив збитки бюджету столиці в розмірі понад мільйона гривень під час проведення реконструкції пішохідної алеї Андріївського узвозу. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За повідомленням, місцева комунальна організація уклала угоду з підрядником на виконання робіт з реконструкції сходів та благоустрою на прилеглій території біля пішохідної алеї Андріївського узвозу. Один з відповідальних за цю галузь посадовців, обізнаний про завищену вартість будівельних матеріалів, затвердив акт приймання виконаних робіт, і організація виплати за завищеними цінами за матеріали.

"Дії підозрюваного спричинили збитки бюджету столиці на приблизно 1,4 мільйона гривень", - зазначають у МВС.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися деякою діяльністю на тривалий термін до трьох років, з можливістю конфіскації майна.

Варто згадати, що раніше директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації було звинувачено в розтраті мільйона гривень під час відновлення тротуарів.