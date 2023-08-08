Додатково дві пускові установки ЗРК Patriot Україні передала Німеччина

09 серпня 2023, 20:30

Влада Німеччини оголосила про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot. Про це надано інформацію з прес-служби Уряду Німеччини.

У новому пакеті допомоги також передбачено 10 гусеничних всюдихідів підвищеної прохідності Bandvagn 206, 6 525 снарядів калібру 155 мм, матеріали для розмінування, 5 машин прикордонної охорони, 4 розвідувальних дрони V6X8, 1 напівпричіп, дві вантажно-розвантажувальні машини 8x6, 100 кулеметів MG5 та 40 тисяч аптечок. Також зі складів Бундесверу буде передано 20 тисяч захисних окулярів Україні.

Представники Влади Німеччини підкреслили, що ці поставки робляться з галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для підвищення потенціалу безпеки. Деякі з цих поставок можуть потребувати модернізації або продовження виробництва, і також проводяться навчальні заходи.

Важливо зазначити, що на даний момент в Україні вже існують дві системи протиповітряної оборони Patriot. Одну з них надали США, а іншу - Влада Німеччини спільно з Нідерландами.

Слід також відзначити, що американська система протиповітряної оборони ММ-104 Patriot вважається однією з найкращих у світі. Цей зенітно-ракетний комплекс призначений для прикриття важливих адміністративних та промислових об'єктів, військово-морських та авіаційних баз від будь-яких повітряних загроз в умовах активної радіоелектронної протидії супротивника. Система ММ-104 Patriot може одночасно виявляти та відстежувати понад 100 повітряних цілей, супроводжувати вісім з них та підготовлювати дані для вистрілів, запусків та наведення ракет на кожну ціль.