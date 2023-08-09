10 серпня 2023, 16:02

З фракції "Слуга народу" були виключені народні депутати Анатолій Гунько та Богдан Торохтій. – згідно з повідомлення голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, 10 серпня. Політичне рішення щодо їх виключення було прийнято негайно після завершення всіх юридичних процедур.

"Всі необхідні юридичні кроки з виключення Гунька та Торохтія з фракції вже завершено. Ми ухвалили політичне рішення миттєво, але юридичні аспекти вимагали певного часу. Далі це питання переходить до правоохоронних органів, і жодних завад у їх роботі бути не повинно", - Давид Арахамія наголосив у своєму телеграм-каналі.

Голова фракції закликав інші політичні сили переглянути свої підходи та провести очищення від неприйнятних елементів.

"Це може бути новим початком для інших фракцій, де також варто звернути увагу на тих, хто не відповідає новим стандартам та цінностям. Ми маємо жити по-новому і очищати політичний простір від негідників", - підкреслив Арахамія.

Також голова фракції розмістив листи, адресовані голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, в яких було заявлено про підтримку більшістю складу фракції пропозиції щодо виключення Гунька та Торохтія.

Слід відзначити, що народного депутата Анатолія Гунька звинувачують у факті отримання хабара у розмірі 85 тисяч доларів. Також 9 серпня його було заарештовано на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

Щодо народного депутата Богдана Торохтія, то 8 серпня Давид Арахамія оголосив про намір виключити його з фракції "Слуга народу". Умовою також було те, що Торохтій має скласти депутатський мандат .

Арахамія підкреслив, що Богдан Торохтій не надав адекватного пояснення своєї поведінки під час війни, а також не здійснив жодних кроків для сприяння обороні країни.