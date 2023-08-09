Нардепу Дубінському суд обрав запобіжний захід

10 серпня 2023, 13:06

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу до народного депутата Олександра Дубінського. Протягом двох місяців, аж до 8 жовтня, йому доручено дотримуватися особистого зобов'язання, яке включає в себе носіння електронного браслета та обмеження виїзду з місця проживання. – передає «Суспільне»

Прокуратура підтримала пропозицію щодо такого виду запобіжного заходу, а саме особистого зобов'язання з контролем за допомогою електронного браслета та обмеженням руху особи.

Варто відзначити, що кілька колег з парламенту, серед яких народний депутат Артем Дмитрук, висловили готовність поручитися за Олександра Дубінського.

Адвокати депутата намагалися відкласти засідання суду, зазначаючи, що нардеп зараз бере участь у пленарному засіданні Верховної Ради. Проте, їхню пропозицію не підтримали, і суд продовжив свою роботу.

Нагадаємо, що недавно Олександру Дубінському була повідомлена підозра у службовій підробці документів для виїзду за кордон. За даними слідства, депутат здійснив виїзд з України під прикриттям супроводу батька на лікування, хоча батько подорожував самостійно. Під час свого перебування за кордоном, депутат відвідав кілька країн, зокрема Італію, Хорватію та Іспанію.

Важливо відзначити, що раніше були проведені обшуки на місцях проживання та роботи Олександра Дубінського.