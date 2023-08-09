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Суспільна думка
Політика
10 серпня 2023, 13:20

Надано звіт Пентагону про використання касетних боєприпасів в Україні - ЗМІ

За повідомленням інформаційного ресурсу CNN, Україна передала Пентагону детальний звіт, який містить інформацію щодо використання касетних боєприпасів, наданих Сполученими Штатами Америки, Збройними Силами України. Цей звіт охоплює інформацію не лише про обсяги використання касетних снарядів, а й про результативність їх застосування проти російських цілей.

Українські посадовці підкреслюють, що ця інформація надана в рамках відповіді на запит Сполучених Штатів, пов'язаний із передачею артилерійських касетних снарядів, відомих як DPICM.

Поки що, уряд США не надав коментарі щодо згаданого звіту.

Минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що планує передати звіт своєму американському колезі Ллойду Остіну.

Варто відзначити, - у липні цього року США передали Україні касетні боєприпаси, сподіваючись, що вони допоможуть українським військовим ефективно відстоювати свою позицію та відбити агресивний наступ окупантів з рф.

Слід також нагадати, що за міжнародною конвенцією від 2008 року, касетні боєприпаси заборонені для використання. До цієї конвенції приєдналися 123 країни, проте ані США, ані Україна, ані росія не увійшли до числа підписантів цього документа.

Джерело: "CNN"
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