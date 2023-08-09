Трьома пострілами в голову вбили кандидата в президенти Еквадору

10 серпня 2023, 14:09

У Еквадорі сталася трагічна подія – був застрелений кандидат у президенти Фернандо Вільявісенсіо. Цей жахливий випадок мав місце під час передвиборчого мітингу, коли політик спілкувався зі своїми прихильниками. Підтвердження загибелі Вільявісенсіо надійшло від глави держави Гільєрмо Лассо, повідомляє DW.

Гільєрмо Лассо наголосив на тому, що він відчуває "обурення та вражений від цього вбивства". Глава держави висловив співчуття родині та близьким політика, підкресливши, що злочин не залишиться безкарним.

"Злочинність, яка спричинила цю трагедію, виходить за всі межі, і ті, хто стоїть за цим вчинком, зазнають всієї суворості закону", - додав глава держави.

За інформацією газети El Universo, Вільявісенсіо був застрелений трьома пострілами в голову негайно після завершення передвиборчої зустрічі у місті Кіто. Також наявні повідомлення про поранення восьми осіб унаслідок стрілянини. Негайно після події правоохоронні органи розпочали розслідування та пошук винних, перекривши деякі вулиці в районі події. Соціальні мережі вже заповнені відеоматеріалами, які документують цей жахливий інцидент.

Після вбивства в країні буде проведено засідання кабінету безпеки. За словами Лассо, він звернувся до глави Національної виборчої ради, генерального прокурора, голови Національного суду та представників інших державних органів, щоб запросити їх на зустріч та спільно знайти відповідь на цю подію, яка шокувала всю країну.

Президентські та парламентські вибори в Еквадорі заплановані на 20 серпня. За найновішими даними, Вільявісенсіо не отримував достатньо голосів для здобуття перемоги.