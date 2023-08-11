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Суспільна думка
Кримінал
11 серпня 2023, 16:13

Шахрай створив копію відомого Telegram-каналу та ошукав людей на 3 млн. грн

Правоохоронні органи виявили чоловіка, який створив фейкову копію популярного Telegram-каналу "Николаївський Ванек" з метою збору грошей, які, як стверджував, будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України. Про це повідомлено у заяві начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, опублікованій 11 серпня.

Виявилося, що за цим обманом стояв 23-річний молодий чоловік із Кривого Рогу. Він копіював повідомлення з оригінального каналу, але змінював реквізити банківської картки та посилання на власні рахунки. В результаті такої діяльності він незаконно заволодів трьома мільйонами гривень.

Слідчі встановили, що отримані кошти чоловік витратив на різноманітні розваги, включаючи онлайн казино та ресторани, задовольняючи свої особисті потреби. Наразі слідчі встановили більше 100 осіб, які були ошукані та перерахували кошти на банківську картку шахрая під прикриттям допомоги ЗСУ.

Правоохоронні органи продовжують провадження за фактом цього шахрайства згідно з частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Джерело: "Поліція Миколаївської області"
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