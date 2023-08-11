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Суспільна думка
Політика / Суспільство
11 серпня 2023, 16:37

Лукашенко продовжить вивозити дітей з України в Білорусь

Формальний лідер Білорусі олександр лукашенко висловив свій намір продовжувати евакуювати українських дітей з Донбасу до своєї країни. Ця заява була зроблена 11 серпня і опублікована агентством "Белта".

лукашенко підкреслив, що він має намір і надалі здійснювати програму "оздоровлення" українських дітей з Донбасу в Білорусі. Водночас, він відкинув будь-які спроби західних країн втручатися в цей процес і навіть погрожував можливістю притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, існує домовленість з російським поки ще президентом володимиром путіним про фінансування цих евакуацій з союзного бюджету.

Вже у червні цього року Білоруський Червоний Хрест повідомив, що у країні перебувають понад 700 українських дітей, які були евакуйовані з Донбасу.

Джерело: "Белта"
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