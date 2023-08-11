Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Суспільство
11 серпня 2023, 17:27

є.балицький озирається щодня та спить в бункері - доля гауляйтера на тимчасово окупованій землі України

Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області є.балицький зізнався пропагандистові соловйову, що тепер “живе в бункері і щодня змушений озиратися”. Ось вона, - справжня всенародна «любов та підтримка». Заслужив! Це тільки початок, тому що - немає місця вбивцям, зрадникам та колаборантам на Українській землі!

А тим часом, за повідомленням Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського:

Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання.

  • За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208).
  • Знищено 16 одиниць військової техніки противника.
  • Зокрема, 4 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.
  • Також було знищено 5 складів боєприпасів.
irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: