11 серпня 2023, 17:27 є.балицький озирається щодня та спить в бункері - доля гауляйтера на тимчасово окупованій землі України Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області є.балицький зізнався пропагандистові соловйову, що тепер “живе в бункері і щодня змушений озиратися”. Ось вона, - справжня всенародна «любов та підтримка». Заслужив! Це тільки початок, тому що - немає місця вбивцям, зрадникам та колаборантам на Українській землі! А тим часом, за повідомленням Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського: Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи . Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208).

Знищено 16 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 4 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 5 складів боєприпасів. irta-fax irtafax.com