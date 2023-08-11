У справі зґвалтування 14-річної дівчини на території Закарпаття суд скасував попереднє рішення

11 серпня 2023, 20:27

Апеляційний розгляд справи про зґвалтування 14-річної дівчини на території Закарпаття завершено, про це повідомлено в Офісі Генерального прокурора.

За отриманою інформацією, апеляційний суд переглянув рішення Воловецького районного суду відносно трьох неповнолітніх, звинувачених у вчиненні злочину.

Прокурори наголосили на необхідності скасування попереднього вироку, вважаючи його недостатньо жорстким . Також було висунуто вимогу щодо компенсації моральної шкоди для потерпілої дівчини, яка стала жертвою кримінального правопорушення. Зазначимо, що всі судові засідання з цієї справи пройшли за закритими дверима.

Представники потерпілої виразили повну підтримку позиції прокурорів та підкреслили, що їхні інтереси в цьому спорі захищали висококваліфіковані адвокати, які мають значний досвід у супроводженні справ з сексуального насильства.

Таким чином, апеляційний суд прийняв рішення скасувати вирок першої інстанції та направити справу на новий судовий розгляд. Згадаємо, що Воловецький районний суд Закарпатської області виніс вирок у справі щодо трьох підлітків 16 березня 2023 року, призначивши їм 5 років позбавлення волі та встановивши іспитовий строк на 2 роки, а також певні обов'язки.

Суд також врахував цивільний позов потерпілої та визначив компенсацію моральної шкоди у розмірі 180 тис. грн з відповідних обов'язкових виплат. Важливо відзначити, що злочин стався 24 серпня 2021 року, коли підлітки зґвалтували 14-річну дівчину та виклали відеозапис цього жахливого події в Інтернеті.