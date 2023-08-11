У справі зґвалтування 14-річної дівчини на території Закарпаття суд скасував попереднє рішення

Апеляційний розгляд справи про зґвалтування 14-річної дівчини на території Закарпаття завершено, про це повідомлено в Офісі Генерального прокурора.
За отриманою інформацією, апеляційний суд переглянув рішення Воловецького районного суду відносно трьох неповнолітніх, звинувачених у вчиненні злочину.
Прокурори наголосили на необхідності скасування попереднього вироку, вважаючи його недостатньо жорстким. Також було висунуто вимогу щодо компенсації моральної шкоди для потерпілої дівчини, яка стала жертвою кримінального правопорушення. Зазначимо, що всі судові засідання з цієї справи пройшли за закритими дверима.
Представники потерпілої виразили повну підтримку позиції прокурорів та підкреслили, що їхні інтереси в цьому спорі захищали висококваліфіковані адвокати, які мають значний досвід у супроводженні справ з сексуального насильства.
Таким чином, апеляційний суд прийняв рішення скасувати вирок першої інстанції та направити справу на новий судовий розгляд. Згадаємо, що Воловецький районний суд Закарпатської області виніс вирок у справі щодо трьох підлітків 16 березня 2023 року, призначивши їм 5 років позбавлення волі та встановивши іспитовий строк на 2 роки, а також певні обов'язки.
Суд також врахував цивільний позов потерпілої та визначив компенсацію моральної шкоди у розмірі 180 тис. грн з відповідних обов'язкових виплат. Важливо відзначити, що злочин стався 24 серпня 2021 року, коли підлітки зґвалтували 14-річну дівчину та виклали відеозапис цього жахливого події в Інтернеті.