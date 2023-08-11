До відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі долучаться фахівці з Італії

11 серпня 2023, 21:30

Італія звернулася до двох визначних культурних установ своєї країни для активної участі у реставрації пошкодженого Спасо-Преображенського собору в Одесі, який став жертвою російських бомбардувань. Цю інформацію оприлюднив уряд Італії.

Внаслідок нічних бомбардувань, що відбулись 23 липня, Спасо-Преображенський собор в Одесі зазнав серйозних пошкоджень. Цей православний храм, який є історичним символом не лише Одеси, а й всієї України, зазнав значних зруйнувань через ворожі ракети. Саме тому Італія вирішила діяти.

"Важливо відновити та зберегти культурні цінності, які є спадщиною світової спільноти. Італійські архітектори спланували структуру Одеси в XVIII столітті, тому наша країна взяла на себе відповідальність залучити Міланську трієналь та музей MAXXI у Римі для відновлення Спасо-Преображенського собору", - поділилися представники уряду.

Представники цих італійських культурних установ зосередять свою увагу на реставрації та поліпшенні храму, використовуючи свій досвід, економічні та технічні ресурси. Окрім цього, вони взяли на себе завдання відновлення пошкоджених фресок та стін, які постраждали від обстрілів.

Відзначимо, що російська армія завдала ракетного удару по Спасо-Преображенському собору 23 липня, що призвело до часткового руйнування споруди та пошкодження вівтаря. Італія виразила готовність долучитися до реставраційних робіт та відновлення цього значущого культурного пам'ятника.