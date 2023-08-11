За співпрацю з ворогом підозрюються троє мешканок м. Сєвєродонецьк

11 серпня 2023, 12:52

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру трьом місцевим мешканкам у колабораційній діяльності (ч. 5. ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, ексначальниця департаменту економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради в липні 2022 року стала «директором муніципального унітарного підприємства «сєвєродонецькводоканал».

Пізніше, окупанти призначили її «начальником управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку – головним бухгалтером адміністрації міста Сєвєродонецька лнр». Разом з тим, вона є «головою ради жінок» при окупаційному органі влади.

Посаду її «заступника ‒ начальника відділу планування, фінансової діяльності та виконання бюджету» у вересні 2022 року обійняла проросійськи налаштована колишня держслужбовиця.

Разом жінки нараховують заробітну плату працівникам адміністрації міста та всіляко підтримують незаконні дії представників псевдореспубліки.

Крім того, викрито ще одну місцеву колаборантку, яка влітку 2022 року очолила «відділ культури».

Підозрювана активно провадить антиукраїнську діяльність, періодично проводить робочі зустрічі з представниками ворожої держави та займається поповненням «актуальною» літературою бібліотечних фондів територій так званої «лнр».

Усім фігуранткам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.