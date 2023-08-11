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Суспільна думка
Кримінал / Суспільство / Події
11 серпня 2023, 13:11

Шокуюче відео ракетного удару по Запоріжжю з’явилося в мережі

У мережі з'явилося відео, яке зафіксувало наслідки ракетного удару, що стався вчора в Запоріжжі. Оператор записував відео з невеликої відстані від готелю Reikartz та демонстрував наслідки першого удару – можна побачити дим, а поруч перелякані діти. Вже через деякий час над готелем мчалася ще одна ракета, яка влучила в будівлю, де знов відбувся потужний вибух.

За повідомленнями, обстріл Запоріжжя росія здійснила за допомогою ракет системи «Іскандер-К». Пошкоджено не лише готель, а й два багатоповерхові будинки. Ця трагедія призвела до загибелі однієї людини, ще 19 осіб отримали поранення.

Реакцію на цю атаку висловили в ООН. Гуманітарна координаторка Деніз Браун наголосила, що саме у цьому готелі зупинялися співробітники ООН та інших гуманітарних організацій. Вона також підкреслила, що обсяги невиборчих атак росії на Україну стали надзвичайно великими.

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