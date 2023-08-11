Не все так просто з ракетами Taurus від Німеччини для України – ЗМІ

11 серпня 2023, 13:42

По інформації, наданої виданням Spiegel, уряд Німеччини вивчає можливість постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але вказується на можливість їх модифікації.

За даними джерел, пов’язаних із ситуацією, переговори щодо цього питання вже проходять урядом з представниками оборонної промисловості.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виражає намір внести технічні зміни до ракет Taurus, які б допомогли унеможливити їх використання для ударів України проти росії. Зауважимо, що ця ініціатива не стосується території окупованого Криму. Рішення щодо передачі Україні таких ракет буде прийняте лише після врахування запропонованих модифікацій.

Ситуація вказується на те, що Олаф Шольц є "дуже стурбованим" загостренням конфлікту в Україні. Зокрема, Бундесвер (Збройні сили Німеччини) вже звернулися до виробника ракет Taurus з проханням внести обмеження для програмування цілей в ракети. Фахівці відзначають, що введення таких обмежень технічно можливе, але це може зайняти певний час.

Ще раніше Олаф Шольц висловлював готовність надати ракети Taurus Україні лише в разі, якщо Сполучені Штати Америки передадуть їм свої ракети ATACMS. Тепер же ця умова вже не має вирішального значення.

За останніми повідомленнями, Україна «неминуче» отримає ракети Taurus для своїх потреб. Військові ВПС Німеччини вже дали «зелене світло» постачанню ракет для Збройних Сил України, стверджують джерела, які стежать за ситуацією.