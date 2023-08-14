Окупанти в Сєвєродонецьку показово створюють «картинку» дорожніх ремонтних робіт

14 серпня 2023, 17:20

В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку показово, на камеру для пропаганди, зробили вигляд ремонту невеликої ділянки дорожнього покриття проїзної частини по вулиці Гагаріна.

Зі світлин цього процесу можна побачити мінімальний об’єм цих робіт та відсутність будь-яких норм з якості.

Як відомо з відкритих джерел, - окупанти не охоче сплачують заробітну плату тим, кого вони долучають до їх показових робіт з «відновлення» зруйнованого ними же міста.

Так, наприклад, робітники «Сєвєродонецькводоканалу» звільняються з підприємства, коли після оманливих обіцянок «достойних» заробітних плат, - отримують трохи харчів та гуманітарної гречаної крупи. Така ж доля спідкала тих, хто вірив «казкам» про віднову виробничого процесу на знищеному «АЗОТі».