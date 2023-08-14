Бойкотувати Олімпіаду-2024 готові 35 країн, якщо допустять рф та Білорусь - Шмигаль

14 серпня 2023, 21:33

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив надію, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийме рішення щодо відсторонення спортсменів з росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх-2024, запланованих у Парижі.

У своєму Telegram-каналі Денис Шмигаль зазначив, що потужна міжнародна коаліція, до якої входять Україна та 34 інші країни, прагне підтримувати чесний спорт і готова вжити заходів для бойкоту Олімпійських ігор у разі допущення росії та Білорусі.

"Держави, які вчинили агресію проти України, не повинні мати можливість брати участь у таких спортивних змаганнях. Україна спільно з іншими державами готова виступити проти цього та захищати ідеали чесного спорту. Якщо буде прийняте рішення допустити росію та Білорусь, Україна налаштована рішуче, включаючи можливість бойкоту Олімпійських ігор у Парижі", – зазначив Шмигаль.

Додатково, Денис Шмигаль наголосив на тому, що наслідки вторгнення росії на територію України були серйозними для спортивної спільноти. Він підкреслив, що в результаті вторгнення було загублено життя 340 українських спортсменів та тренерів, а також зруйновано або пошкоджено 343 спортивних об'єкти.

Раніше було повідомлено, що Міжнародний олімпійський комітет не надсилатиме запрошення на Олімпійські ігри-2024 в Парижі для спортсменів з росії та Білорусі. Проте, голова Національного олімпійського комітету та міністр спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Україна готова брати участь у цих змаганнях, навіть якщо будуть присутні спортсмени з росії та Білорусі під нейтральними прапорами.