Судитимуть двох мешканців Луганщини за антиукраїнську діяльність

14 серпня 2023, 12:45

Прокурори Старобільської та Сватівської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох псевдопосадовців за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в березні 2022 року мешканка смт Біловодськ , керівниця дитячого танцювального колективу, почала співпрацювати з владою держави-агресора.

Окупанти призначили її «начальником відділу культури та спорту адміністрації Біловодського району лнр».

Жінка організовує «культурні заходи», які відбуваються під гаслом «руського миру» та дякує за надану гуманітарну допомогу від Новосибірської області рф.

Крім того, судитимуть ще одного колаборанта зі Сватівщини .

У серпні 2022 року житель с. Паньківка очолив «відділ культури, молоді, спорту, туризму і релігії адміністрації Білокуракинського району лнр».

Дотепер псевдоначальник реалізовує політику окупаційної влади у сфері культури та провадить антиукраїнську діяльність.

Наразі обвинувачені переховуються на території так званої «лнр» та оголошені в розшук.

Особам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.