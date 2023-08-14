Встановлено 15 осіб, які готують псевдовибори на Луганщині – СБУ

14 серпня 2023, 14:52

СБУ встановила особи п'ятнадцяти колаборантів, які взяли участь у підготовці псевдовиборів на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Серед цих осіб – керівники "виборчої комісії лнр", а також представники регіональних осередків російської партії "єдина росія" та інших політичних сил.

Згідно з одним зі сценаріїв, російські окупанти мають намір провести фейкові вибори у вересні поточного року, під час яких "виберуть" "депутатів" псевдопарламенту "лнр", а також "совети" так званих "муніципальних утворень".

Слідство показало, що всі п'ятнадцять колаборантів активно залучені до підготовки до цих фейкових "виборів". Серед інших дій, вони створили "територіальні виборчі комісії", які будуть використовуватися для фальсифікації "явки виборців" та підсумків "голосування".

Також ці особи займаються організацією "виборчих дільниць", відбором та навчанням "персоналу" та проводять обширну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактами колабораційної діяльності згідно із статтею 111-1 Кримінального кодексу України.

Раніше шестеро з цих осіб вже отримали підозру від СБУ за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.

Оскільки ці колаборанти знаходяться на тимчасово окупованій території, ведуться комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності. За вчинене їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Розслідування проводять працівники СБУ в Донецькій та Луганській областях під керівництвом Луганської обласної прокуратури.