Роботи із заміни герба на монументі «Батьківщина-Мати» у фінальній стадії

15 серпня 2023, 21:33

Роботи із заміни герба на монументі «Батьківщина-Мати» у Києві планують завершити до Дня державного прапора України, 23 серпня.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

«На монументі продовжуються роботи над проєктом «Тризуб Батьківщини». Будівельники вже зашили площину щита металом, і наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба. Етапи робіт виконуються за графіком. Проєкт планують завершити до Дня Державного прапора України», – йдеться у повідомленні.

«Важливо, щоб роботи на монументі були виконані якісно та відповідали всім нормам будівельного законодавства. Україна продовжує долати негативні наслідки комунізації та русифікації», – сказав Ростислав Карандєєв.