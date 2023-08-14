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Суспільна думка
Культура
15 серпня 2023, 21:33

Роботи із заміни герба на монументі «Батьківщина-Мати» у фінальній стадії

Роботи із заміни герба на монументі «Батьківщина-Мати» у Києві планують завершити до Дня державного прапора України, 23 серпня.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

«На монументі продовжуються роботи над проєктом «Тризуб Батьківщини». Будівельники вже зашили площину щита металом, і наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба. Етапи робіт виконуються за графіком. Проєкт планують завершити до Дня Державного прапора України», – йдеться у повідомленні.

«Важливо, щоб роботи на монументі були виконані якісно та відповідали всім нормам будівельного законодавства. Україна продовжує долати негативні наслідки комунізації та русифікації», – сказав Ростислав Карандєєв.

Джерело: "Мінкульт"
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