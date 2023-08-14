В колабораційній діяльності повідомлено підозру псевдоректору луганського «вишу»

15 серпня 2023, 12:55

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому «ректору освітнього закладу вищої освіти» у колабораційній діяльності (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ луганчанин, який ще з 2014 року почав співпрацювати з владою так званої «лнр». До повномасштабного російського вторгнення в Україну був лікарем-хірургом.

При окупаційній владі рф обіймав посаду «головного лікаря» державної установи «луганський республіканський клінічний онкологічний диспансер лнр».

Наприкінці листопада 2022 року був призначений на посаду «ректора федерального державного бюджетного освітнього закладу вищої освіти «луганський державний медичний університет імені святителя луки» міністерства охорони здоров’я рф».

Підозрюваний здійснює антиукраїнську пропаганду у вказаному закладі, а також впроваджує стандарти освіти держави-агресора.

Взимку 2022 року він взяв участь у так званій «нараді» із загальноосвітніми та науковими делегаціями, яка відбулась у м. ростов-на-дону рф.

Крім того, псевдоректор періодично коментує на камери пропагандистських регіональних та російських ЗМІ стан роботи «вишу» та всіляко висловлює підтримку курсу президента країни-агресора.

Наразі колаборант ‒ член ворожої політичної партії «єдина росія» та один із лідерів вересневих «виборів до парламенту лнр».

Перебуває під санкціями РНБО.

Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.