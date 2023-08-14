У Нацгвардії викрили масштабну корупційну схему – СБУ

15 серпня 2023, 14:51

Співробітники правоохоронних органів розкрили практику нарахування премій в Національній гвардії, яка має недостатню підставу, інформує пресслужба СБУ.

За офіційним повідомленням, – "схема" стосується безпідставних нарахувань премій особам, які нібито брали участь у бойових операціях на передовій.

Конкретно вказується, що на оборудках з державними коштами виявлено командування однієї з бригад військового формування, що базується на Київщині. З першого дня початку війни ця "схема" дозволила відповідним особам незаконно виділити собі суму понад 14 мільйонів гривень у вигляді премій.

Співробітники Національної гвардії, відповідно до зібраних доказів, безпідставно нараховували для себе та своїх підлеглих щомісячні доплати в розмірі 100 тисяч гривень, які, згідно з офіційними нормами, передбачаються за активну участь у бойових діях проти російських окупантів. Однак реальні дії цих осіб полягали в тому, що вони не перебували в районах зіткнень та не виконували будь-яких завдань на передовій лінії фронту, як зазначено в офіційному рапорті.

Згідно зі зібраними даними, однією з ключових фігур у цій "схемі" є заступник командира – начальник штабу військової частини. Він особисто підписував рапорти про нарахування "бойових" премій для своїх підлеглих, зокрема, для вищого керівництва. Зібрана інформація також вказує на осіб, що займали важливі посади, такі як командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення особового обліку, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

Усі підозрювані особи були офіційно повідомлені про підозру згідно зі статтею 425 частина 4 Кримінального кодексу України, яка стосується недбалого ставлення до військової служби. За цей злочин їм може загрожувати покарання відповідно до законодавства, включаючи до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.