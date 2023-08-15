Чоловік в США отримав $1,2 млрд штрафу за поширення приватних фото колишньої

16 серпня 2023, 21:13

У американському штаті Техас було прийняте рішення суду, згідно з яким чоловік зобов'язаний виплатити 1,2 мільярда доларів колишній дівчині, що стала жертвою "порнопомсти". Згідно з повідомленням видання The Washington Post, присяжні прийняли це рішення 16 серпня.

Відомо, що протягом кількох місяців чоловік поширював особисті фотографії колишньої дівчини в інтернеті, розміщуючи їх на порносайтах, створивши спеціальний вебсайт, загальнодоступну папку в Dropbox та створивши фальшиві профілі в соціальних мережах.

У своєму намірі отримати доступ до деяких з цих фотографій, чоловік навіть використовував камеру спостереження в будинку потерпілої жінки.

Відзначається, що позов проти обвинуваченого був поданий жінкою у квітні минулого року. Протягом року розгляду справи він уникав з'явлення на судові слухання.

Підсумково присяжні прийняли рішення виплатити жертві шкоди 1,2 мільярда доларів. Ця сума визначена як компенсація за завдану їй шкоду та страждання.

Слід зазначити, що в Техасі з 2015 року діє закон, який карає розголошення інтимних матеріалів без згоди зображеної особи, особливо з наміром завдати їй шкоди.