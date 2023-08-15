Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал / Суспільство / Події
16 серпня 2023, 21:13

Чоловік в США отримав $1,2 млрд штрафу за поширення приватних фото колишньої

У американському штаті Техас було прийняте рішення суду, згідно з яким чоловік зобов'язаний виплатити 1,2 мільярда доларів колишній дівчині, що стала жертвою "порнопомсти". Згідно з повідомленням видання The Washington Post, присяжні прийняли це рішення 16 серпня.

Відомо, що протягом кількох місяців чоловік поширював особисті фотографії колишньої дівчини в інтернеті, розміщуючи їх на порносайтах, створивши спеціальний вебсайт, загальнодоступну папку в Dropbox та створивши фальшиві профілі в соціальних мережах.

У своєму намірі отримати доступ до деяких з цих фотографій, чоловік навіть використовував камеру спостереження в будинку потерпілої жінки.

Відзначається, що позов проти обвинуваченого був поданий жінкою у квітні минулого року. Протягом року розгляду справи він уникав з'явлення на судові слухання.

Підсумково присяжні прийняли рішення виплатити жертві шкоди 1,2 мільярда доларів. Ця сума визначена як компенсація за завдану їй шкоду та страждання.

Слід зазначити, що в Техасі з 2015 року діє закон, який карає розголошення інтимних матеріалів без згоди зображеної особи, особливо з наміром завдати їй шкоди.

Джерело: "The Washington Post"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: