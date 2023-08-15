Рабство в Дніпрі: 25 людей утримували в так званих «реабілітаційних центрах»

16 серпня 2023, 16:37

Міграційна поліція міста Дніпра успішно розкрили справу щодо діяльності злочинної групи, яка займалася вербуванням та утриманням громадян у неволі.

Поліцейські виявили, що зловмисники обіцяли своїм жертвам гідну працю та житло, після чого примушували їх працювати без оплати та проти їх волі.

За інформацією відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області, правоохоронні органи з'ясували, що ця злочинна група складалася з чотирьох осіб з Донецької області. Вони використовували уразливий стан соціально-незахищених громадян, вербували їх та утримували в неволі в різних "реабілітаційних центрах" у місті Дніпро.

Міграційна поліція разом зі слідчим управлінням Дніпропетровської області та полком поліції особливого призначення здійснили обшуки в 10 різних місцях, пов'язаних з діяльністю злочинців. В результаті цих заходів були вилучені матеріали, що підтверджують протиправну діяльність групи.

Згідно з інформацією від представників поліції, під час обшуків звільнено 25 громадян, які перебували в «трудових таборах». Слідчі заходи щодо цієї справи продовжуються.

Одному з фігурантів вже оголошено підозру за статтею Кримінального кодексу України, яка стосується торгівлі людьми. Суд призначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

Слід зазначити, що проведення обшуків та розслідування здійснюється під відповідним керівництвом від Центральної окружної прокуратури міста Дніпра. Наразі правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини цієї справи.