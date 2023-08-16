У Київській області поліція викрила міжнародний канал торгівлі людьми

17 серпня 2023, 17:46

У Київській області правоохоронці розкрили міжнародну мережу з торгівлі людьми. За даними глави Національної поліції, Андрія Нєбитова, 41-річний організатор цієї діяльності залучав дівчат для роботи у закордонних борделях.

«41-річний організатор розміщував оголошення у Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі. Користуючись уразливим станом та потребою в грошах, чоловік вербував дівчат. Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон», - сказано у повідомленні.

На одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області міграційна поліція завадила злочинній дії, коли намагалися вивезти жінок за кордон. Організатора затримано, йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Варто відзначити, що нещодавно в Київській області був розкритий схожий канал вербування жінок. 34-річний чоловік з Сумської області виявився сутенером у цій справі.

Міжнародна організація з міграції зафіксувала зростання випадків торгівлі людьми в Україні через повномасштабне вторгнення. Багато людей стали більш вразливими через втрату заробітку. Важче також виявляти випадки торгівлі людьми через масовий рух мігрантів.