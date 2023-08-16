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Суспільна думка
Кримінал
17 серпня 2023, 16:43

До суду направили справу «голови» так званої «лнр»

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно «голови» так званої «лнр».

Йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також публічні заклики до вчинення таких дій, за попередньою змовою групою осіб, та участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в жовтні 2018 року проросійськи налаштований житель м. Луганськ, діючи за попередньою змовою з представниками окупаційної адміністрації рф, подав до «центральної виборчої комісії лнр» свою кандидатуру на посаду «голови лнр».

За результатами так званих «чергових виборів» він здобув перемогу.

20 вересня 2022 року обвинувачений підписав фейковий закон «Про референдум лнр з питання входження до складу російської федерації на правах суб’єкта рф».

На основі виданого «документа» організовано підготовку «волевиявлення», яке проведено на тимчасово окупованій території Луганської області 23-27 вересня 2022 року.

Він систематично заявляв на камери пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання квазідержавного утворення до країни-агресора.

Після оприлюднення «результатів» незаконного плебісциту фігурант звернувся до президента рф з пропозицією про прийняття «лнр» до складу російської федерації як нового суб’єкта.

30 вересня 2022 року під час зустрічі з головою держави-агресора у кремлі він підписав незаконний договір про «приєднання» території Луганської області до росії, чим порушив територіальну цілісність України, у кордонах, визначених Конституцією України.

Дотепер фігурант продовжує «керувати» псевдореспублікою, активно провадить антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні «документи» та співпрацює з представниками рф.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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