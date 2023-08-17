Повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю з Луганщини

18 серпня 2023, 13:10

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури повідомлено про підозру «начальнику відділу з питань міграції відділу міністерства внутрішніх справ росії «Кіровський» в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ житель м. Голубівка (раніше ‒ м. Кіровськ) Луганської області, який до 2014 року працював у державній службі боротьби з економічними злочинами Кіровського МВ УМВС України в Луганській області.

Через проросійські погляди він не виконав наказ щодо виїзду на підконтрольну територію України та був звільнений.

Надалі експравоохоронець залишався в рідному місті, де й працював у незаконних силових структурах.

У березні 2023 року був призначений на керівну посаду в окупаційному органі держави-агресора.

Підозрюваний організовує роботу підрозділу, видає місцевим жителям паспорти зразка рф та працює у взаємодії з такими структурами, як мвд рф і росреєстр.

Колаборанту загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.