Повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю з Луганщини

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури повідомлено про підозру «начальнику відділу з питань міграції відділу міністерства внутрішніх справ росії «Кіровський» в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, підозрюваний ‒ житель м. Голубівка (раніше ‒ м. Кіровськ) Луганської області, який до 2014 року працював у державній службі боротьби з економічними злочинами Кіровського МВ УМВС України в Луганській області.
Через проросійські погляди він не виконав наказ щодо виїзду на підконтрольну територію України та був звільнений.
Надалі експравоохоронець залишався в рідному місті, де й працював у незаконних силових структурах.
У березні 2023 року був призначений на керівну посаду в окупаційному органі держави-агресора.
Підозрюваний організовує роботу підрозділу, видає місцевим жителям паспорти зразка рф та працює у взаємодії з такими структурами, як мвд рф і росреєстр.
Колаборанту загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.