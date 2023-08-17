В незаконному збагаченні на 9 млн. звинувачують в.о. мера Запоріжжя Куртєва – НАЗК

18 серпня 2023, 17:50

Анатолій Куртєв, який вже з 2021 року виконує обов'язки міського голови Запоріжжя, опинився в центрі скандалу, пов'язаного з незаконним збагаченням на суму 9 мільйонів гривень. Інформацію про це надала пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з повідомленням, у серпні минулого року детективи Національного антикорупційного бюро України здійснили обшук у квартирі, яку Куртєв винаймав разом зі своїм помічником. Під час обшуку вилучили значну суму грошей в різних валютах – близько 600 тисяч гривень, $230 тисяч і €650. Про це розповідається в документах, але сам Куртєв категорично заперечує будь-яке відношення до цих коштів, стверджуючи, що не мав з ними нічого спільного.

«Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли», - розповіли в НАЗК.

У декларації за 2020 рік Анатолій Куртєв вказав, що грошових активів у нього немає, а його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити цю суму.

НАБУ здійснює досудове розслідування. Куртєву загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Довідка: Анатолію Куртєву 48 років. Колишній начальник Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи. З 23 квітня 2021 працює секретарем Запорізької міської ради, а з 29 вересня 2021 по теперішній час виконує обов'язки міського голови Запоріжжя. 25 червня 2021 року тодішній мер Запоріжжя Володимир Буряк підписав розпорядження про звільнення Куртєва з посади секретаря міськради через подачу неправдивих відомостей до декларації. Однак суд згодом призупинив дію розпорядження.