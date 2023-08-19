Окупований Сєвєродонецьк: пожежа в зруйнованих будівлях, занедбаність та розруха

19 серпня 2023, 11:05

В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку остаточно знищуються будівлі, та об’єкти, яким майже стільки ж років, як і самому місту. Так, нещодавно в мережі з’явилось відео тліючої та напівзруйнованої будівлі колишнього кінотеатру «Сучасник».

Виникли труднощі з ідентифікацією часу події, але в коментарях підтвердили мешканці, що кадри пожежі та диму – серпень 2023 року (відсутня точка продажу кави біля входу, висока трава навколо та занедбаність території).

«Сучасник» відкрили в Сєвєродонецьку у 1966 році, коли похід у кіно вважався святковою культурною подією. Декілька поколінь виросли та добре пам’ятають зміни, які притерпіла будівля колись типового проєкту кінотеатру (*архівні фото)

Також, окупанти почали фіксувати (з невідомою метою) зруйновані ними ж об’єкти малих архітектурних форм (МАФИ), котрі колись були об’єктами підприємницької діяльності містян.