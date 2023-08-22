Україна достроково вийшла в 1/8 фіналу на жіночому Євро з волейболу

23 серпня 2023, 21:29

Українська жіноча збірна з волейболу здобула перемогу над командою Словенії з рахунком 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17). Ця важлива перемога принесла українкам змогу достроково забезпечити собі місце в 1/8 фіналу на жіночому Євро-2023 з волейболу, повідомлено з Національного олімпійського комітету.

Українські волейболістки довели свою перевагу, здобувши третю послідовну перемогу на груповому етапі чемпіонату Європи 2023. Після втрати першого сету (19:25) та складних ситуацій у двох наступних, українська збірна змогла звернути хід гри на свою користь (25:23, 26:24) і таким чином гарантувала собі пропуск до 1/8 фіналу. Фінальний підсумковий сет призвів до впевненої перемоги із рахунком 25:17.

Варто відзначити, що цей поєдинок став четвертим для української команди на турнірі. Після стартової поразки від Сербії (0:3), волейболістки України змогли здобути перемоги над Угорщиною та Бельгією (в обох матчах з рахунком 3:0).

На завершальному етапі групового раунду наші спортсменки зіграють з командою Польщі 24 серпня. Якщо українська збірна здобуде перемогу, це допоможе їй піднятися у таблиці групи А. Наразі команда займає третє місце, випереджаючи лише Сербію та Польщу.

Група А. Турнірна таблиця