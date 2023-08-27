Окупаційна «влада» на Запоріжжі отримала дрон у вікно - ГУР

28 серпня 2023, 17:21

У місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області 24 серпня відбулася локальна вибухова подія. Український дрон-камікадзе проник у вікно будинку, де проживав олександр реймер, «заступник голови» окупаційної адміністрації.

Після вибуху, пораненого реймера встигли доставити до лікарні. За повідомленням української розвідки, ця операція була проведена в рамках спільної дії воєнних розвідників та представників руху опору.

«Воєнні розвідники та представники руху опору «привітали» рашистів з Днем Незалежності та Днем прапора України... Близько шостої ранку у вікно помешкання «заступника голови» окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 серпня відбувся вибух у штабі відділення фсб у місті Енергодар Запорізької області. Після початку евакуації окупантів, українські військові влаштували ще один удар по паркувальному майданчику поблизу будівлі. Це призвело до "знищення особового складу окупантів".

18 серпня стався вибух у кабінеті очільника окупаційної поліції Енергодару. Кілька окупаційних чиновників отримали поранення.