Зеленський провів чергову Ставку: обговорювались важливі питання

28 серпня 2023, 18:33

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого були розглянуті актуальні питання стосовно ситуації на фронті та підготовки до майбутнього зимового періоду. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі у понеділок, 28 серпня.

"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського", – відзначив Володимир Зеленський.

Під час засідання була висвітлена також тема забезпечення критичної енергетичної інфраструктури. Президент додав, що на порядку денному була й розробка стратегії для підготовки до зимового періоду. Крім того, – згадана програма переходу на перспективні типи літаків.

За словами глави держави, також було оголошено, що результати інспектування військово-лікарських комісій (ВЛК) будуть детально обговорені на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).