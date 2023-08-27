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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
28 серпня 2023, 18:33

Зеленський провів чергову Ставку: обговорювались важливі питання

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого були розглянуті актуальні питання стосовно ситуації на фронті та підготовки до майбутнього зимового періоду. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі у понеділок, 28 серпня.

"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського", – відзначив Володимир Зеленський.

Під час засідання була висвітлена також тема забезпечення критичної енергетичної інфраструктури. Президент додав, що на порядку денному була й розробка стратегії для підготовки до зимового періоду. Крім того, – згадана програма переходу на перспективні типи літаків.

За словами глави держави, також було оголошено, що результати інспектування військово-лікарських комісій (ВЛК) будуть детально обговорені на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Джерело: "Офіс Президента"
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