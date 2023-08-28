В Україні відкрито нове потужне родовище газу

29 серпня 2023, 13:09

На території України було відкрито нове нафтогазове родовище, прогнозовані запаси якого оцінюються у майже 1 мільярд кубометрів . Цю інформацію надала компанія "Укргазвидобування" у вівторок, 29 серпня.

Відповідно до даних, в поточному місяці успішно завершено пошукове буріння на глибину близько 4 тисяч метрів. Під час цього процесу було отримано значний об'єм газу — понад 100 тисяч кубометрів.

Перед початком буріння виконано 3D сейсмічні дослідження, що дозволили фахівцям компанії більш точно розробити геологічну модель даних родовищ.

"Це вже чергове відкриття нових вуглеводневих покладів, зроблене нашими геологами за останній рік. Вивчення ділянки відбувалося фактично "з нуля". Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – заявив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

Подальші пошуково-розвідувальні роботи на цьому родовищі будуть продовжуватися, і компанія планує провести буріння нових свердловин в цій області.

Варто відзначити, що вже у серпні цього року в Україні було введено в дію дві нові газові свердловини з високою продуктивністю, які надають понад 430 тисяч кубометрів газу на добу. Також в травні була відкрита і ще одна потужна газова свердловина, зі здатністю видобувати 580 тисяч кубометрів газу на добу.