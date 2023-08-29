Деталі для російського флоту роками виробляли в Конотопі – СБУ

30 серпня 2023, 17:17

Служба безпеки України розкрила докладні подробиці щодо націоналізації підприємства "Мотордеталь - Конотоп" у Сумській області. Цей завод, який спеціалізується на виготовленні гільз циліндрів для двигунів, мав важливу роль у виробництві комплектуючих для російських кораблів. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби СБУ.

Протягом тривалого періоду до вторгнення росії цей завод постачав необхідні компоненти для російських військових кораблів. Виявилося, що власником підприємства є сенатор російської госдуми сергій калашник.

«Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, що виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів. До повномасштабного вторгнення росії продукцію українського заводу калашник постачав рф для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів», - розповіли в спецслужбі.

Представники СБУ зазначили: "Ця компанія мала ключове значення для російського військово-промислового комплексу, забезпечуючи його унікальними компонентами для кораблів. Зокрема, під час попереднього співробітництва ці продукти були важливими для російської стратегічного флоту".

Справа набула важливості під час подій повномасштабного вторгнення. Реєстри вказували на те, що власником заводу є кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, але виявилося, що за цим стоїть сенатор калашник.

Завод "Мотордеталь-Конотоп" був заснований у 1972 році та був приватизований в 90-х. У 2002 році Україна та росія уклали угоду про виробничу співпрацю, але ця угода була припинена у 2014 році через події на Донбасі.

сергій калашник, який є членом ради федерації росії, перебуває під санкціями багатьох країн Європи. На нього також накладені санкції РНБО України з вересня 2022 року.