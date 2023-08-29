Зеленський провів засідання РНБО: рішення щодо ВЛК

30 серпня 2023, 20:31

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 30 серпня, провів засідання РНБО, про що повідомив у соцмережах.

Тематика — військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні. Доповіді щодо порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК, — повідомив президент.

Доповідали на тему порушень у діяльності комісій керівники МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медичної сфери, уповноважений з прав людини та генпрокурор.

За результатами обговорення проблеми ухвалено рішення :

✅ провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року і можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями;

✅ активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів;

✅ завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК: держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК;

✅ переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Президент підкреслив, що всіма випадками, коли рішення ВЛК явно безпідставні й незаконні, поцікавляться правоохоронці, зокрема будуть зроблені висновки щодо тих, хто на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

Зеленський повідомив, що деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, а в деяких областях таке розширення гальмується.

"В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", - наголосив президент.

Ефективність роботи ВЛК, як повідомив Зеленський, буде постійно в полі зору правоохоронців.

Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів. Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави, — наголосив президент.