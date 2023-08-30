180 000 переселенців позбавлять виплат – Верещук

31 серпня 2023, 20:32

Близько 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішні переселенці. Ця ситуація стала об'єктом уваги віцепрем'єр-міністра – міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук. Вона повідомила про це в ефірі телемарафону, який відбувся 31 серпня.

«Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тис. постійно перебувають за кордоном, проживають там і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи», – сказала Верещук.

Крім того, за словами Верещук, майже 10 тисяч українців значаться у реєстрах РАГСу як померлі, проте на них і далі приходять виплати.

Верещук також зазначає, що у реєстрах виявлено випадки, коли два члени сім'ї, наприклад, батько та мати, подали на отримання виплат для одних і тих самих дітей. Кількість таких сімей становить понад 60 тисяч.

Зі слів Верещук також стає зрозуміло, що уряд застосує всі можливі заходи для виправлення цих помилок та скасує незаслужені, помилкові надвиплати. Наразі в Україні виплати для переселенців отримують близько 2 мільйонів 600 тисяч осіб.